سبب فوز ميسي بجائزة الأفضل رغم التساوي في النقاط مع هالاند

أثار فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأفضل لاعب في العالم عن العام الماضي 2023، ضجة كبرى.

وتفوق ميسي في سباق الجائزة على كل من النرويجي آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، وكانت التوقعات تصب في مصلحة هالاند، بعد موسمه الاستثنائي وقيادته مانشستر سيتي لحصد الثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد - دوري أبطال أوروبا)

ولم يحضر ليو، الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين، في العاصمة الإنجليزية لندن، علماً بأنه بات الأكثر تتويجًا بهذه الجائزة برصيد 3 ألقاب.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد الحفل نتيجة التصويت حيث تساوى ميسي مع هالاند برصيد 48 نقطة خلفهما مبابي بـ 35 نقطة، لكن ميسي انتزع الجائزة بفضل تفوقه في الحصول على أكبر عدد من الأصوات بين قائدي المنتخبات بـ 13 نقطة مقابل 11 لهالاند.

وينص البند 12 من لائحة التصويت الخاصة بجوائز "ذا بيست" أنه في حالة تساوي مرشحين في عدد النقاط يتم اللجوء لعدد أصوات المدربين لحسم الفائز بجائزة أفضل مدرب أو مدربة، بينما يتم اللجوء لعدد أصوات اللاعبين لحسم الفائز بجائزة أفضل لاعب أو لاعبة أو حارس مرمى أو حارسة مرمى.

ويظهر جدول التصويت أن هالاند تفوق على ميسي في تصويت المدربين بواقع 541 نقطة للنجم النرويجي مقابل 476 لقائد منتخب التانغو، كما تفوق النجم النرويجي على مستوى خيارات ممثلي وسائل الإعلام بـ 729 نقطة مقابل 315 نقطة لميسي، بينما تفوق ميسي على مستوى تصويت الجماهير بـ 613.293 نقطة مقابل 365.893 نقطة لنجم مانشستر سيتي، ولكن العامل الحاسم كان تفوق ميسي في خيارات قائدي المنتخبات برصيد 677 نقطة مقابل 557 نقطة لهداف مانشستر سيتي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز