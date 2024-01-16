رئيس داغستان يشيد بمبادرات الإمارات لتعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية

أشاد سيرجي اليموفيش ماليكوف رئيس جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية، بمبادرات دولة الإمارات في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية بين الشعوب.

جاء ذلك خلال استقباله في محج قلعة لوفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الذي زار داغستان برئاسة سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، وتم خلال اللقاء بحث تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أوجه التعاون في عدد من المجالات منها التعليم والثقافة والسياحة والاقتصاد والبيئة والزراعة والصحة والمجالات التنموية الأخرى، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة داغستان التربوية الحكومية.

وقال سيرجي اليموفيش ماليكوف إن جهود الإمارات تساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقق سبل الاستقرار وتمتين جسور التواصل الإنساني بين الشعوب، مشيدا كذلك بجهود جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مجال نشر المعرفة وتبني نهج الوسطية والاعتدال عبر برامجها العلمية ومناهجها الأكاديمية.

من جانبه قال سعادة الدكتور خليفة الظاهري ان زيارة وفد الجامعة لجمهورية داغستان حققت العديد من النتائج الإيجابية التي ستعزز مستقبل العلاقات العلمية والثقافية بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والمؤسسات الأكاديمية في داغستان، مشيرا إلى أن الزيارة تجسد حرص الجامعة على فتح وتمهيد جسور التواصل الإنساني مع الشعوب العلم المختلفة، ونقل تجربة الإمارات في المجالات الإنسانية والتنموية والثقافية لها، وتطوير استراتيجيات عمل مشتركة تخدم قضايا السلام والتعايش والأخوة الإنسانية عالميا.

وكان الوفد قد قام بزيارة إلى مدينة دربنت التاريخية التي تعد مركز جمهورية داغستان الثقافي ومن أقدم الحضارات في العالم .

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