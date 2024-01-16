النفط يرتفع في ظل تصاعد الصراع بالشرق الأوسط وتحويل الناقلات لمسارها

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار النفط قليلاً الثلاثاء في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وإظهار بيانات تتبع السفن أن المزيد من الناقلات حولت مسارها بعيداً عن البحر الأحمر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً أو نحو 0.2 بالمئة إلى 78.27 دولاراً للبرميل خلال التداولات.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً أو 0.2% إلى 72.52 دولاراً للبرميل.
واتجهت المزيد من ناقلات النفط بعيداً عن جنوب البحر الأحمر أمس الاثنين بسبب الاضطرابات مما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن والوقت الذي يستغرقه نقل النفط من مكان إلى آخر.
وارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة الأسبوع الماضي بسبب الصراع في المنطقة، لكن عدم وجود تأثير مباشر على إنتاج النفط قد يحد من المكاسب، وفقاً لمحللين.
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