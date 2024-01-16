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النفط يرتفع في ظل تصاعد الصراع بالشرق الأوسط وتحويل الناقلات لمسارها

1/16/2024 7:23:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً الثلاثاء في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وإظهار بيانات تتبع السفن أن المزيد من الناقلات حولت مسارها بعيداً عن البحر الأحمر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً أو نحو 0.2 بالمئة إلى 78.27 دولاراً للبرميل خلال التداولات.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً أو 0.2% إلى 72.52 دولاراً للبرميل.

واتجهت المزيد من ناقلات النفط بعيداً عن جنوب البحر الأحمر أمس الاثنين بسبب الاضطرابات مما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن والوقت الذي يستغرقه نقل النفط من مكان إلى آخر.

وارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة الأسبوع الماضي بسبب الصراع في المنطقة، لكن عدم وجود تأثير مباشر على إنتاج النفط قد يحد من المكاسب، وفقاً لمحللين.

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