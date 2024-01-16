مبيعات ليندت من الشوكولاتة تجاوز 6 مليارات دولار في 2023

قالت شركة صناعة الشوكولاتة السويسرية ليندت اند سبرونجلي إن مبيعاتها لعام 2023 نمت 10.3 في المئة بشكل عضوي متجاوزة توقعات السوق، بدعم من ارتفاع أسعار المنتجات وتحسين العمليات في منشآتها.

وذكرت الشركة المصنعة لكرات ليندور والدمى المغلفة برقائق الذهب أن إجمالي مبيعاتها وصل إلى 5.20 مليارات فرنك سويسري (6.06 مليارات دولار) في عام 2023، بزيادة 4.6 في المئة عند احتساب تأثيرات صرف العملات. ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، يتجاوز هذا قليلاً متوسط توقعات المحللين البالغ 5.18 مليارات فرنك.

وتتوقع ليندت اند سبرونجلي تحقيق هامش ربح تشغيلي يبلغ حوالي 15.5 في المئة في عام 2023.

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