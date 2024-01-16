مبيعات «دايملر تراك» الألمانية تتجاوز 520 ألف شاحنة في 2023





أعلنت مجموعة «دايملر تراك» الألمانية ارتفاع مبيعاتها في العام الماضي بشكل طفيف بنسبة 1% إلى 526 ألفاً و53 شاحنة وحافلة وذلك رغم الوضع الاقتصادي الضعيف.

وأوضحت المجموعة أنه في حين حققت مبيعاتها في أكبر أسواقها وأكثرها ربحية في أمريكا الشمالية نمواً بنسبة 4%، فإن المبيعات الممثلة بعلامة مرسيدس بنز تراجعت في أوروبا وأمريكا اللاتينية بنسبة 5%، وحققت المبيعات ارتفاعاً بنسبة 3% في آسيا.

وفيما يتعلق بقطاع الحافلات الأصغر نسبياً، حققت مبيعات «دايملر تراك» من هذا القطاع بنسبة 9%.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة مارتين داوم التوقعات المالية الخاصة بالعام الماضي، ومن المنتظر أن تعلن المجموعة نتائج أعمالها في مطلع مارس المقبل.

وقال داوم: «في عام 2023 زدنا المبيعات مجدداً رغم استمرار وضع الإمدادات الصعب الذي حال دون تحقيق مبيعات أعلى».

وأضاف داوم: «نحن متفائلون للغاية بتحقيق طموحاتنا المالية لعام 2023»، مشيراً أن مبيعات المركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية زادت بأكثر من ثلاثة أمثال لتصل إلى 3443 مركبة.

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