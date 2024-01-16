مبيعات «دايملر تراك» الألمانية تتجاوز 520 ألف شاحنة في 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة «دايملر تراك» الألمانية ارتفاع مبيعاتها في العام الماضي بشكل طفيف بنسبة 1% إلى 526 ألفاً و53 شاحنة وحافلة وذلك رغم الوضع الاقتصادي الضعيف.
وأوضحت المجموعة أنه في حين حققت مبيعاتها في أكبر أسواقها وأكثرها ربحية في أمريكا الشمالية نمواً بنسبة 4%، فإن المبيعات الممثلة بعلامة مرسيدس بنز تراجعت في أوروبا وأمريكا اللاتينية بنسبة 5%، وحققت المبيعات ارتفاعاً بنسبة 3% في آسيا.
وفيما يتعلق بقطاع الحافلات الأصغر نسبياً، حققت مبيعات «دايملر تراك» من هذا القطاع بنسبة 9%.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة مارتين داوم التوقعات المالية الخاصة بالعام الماضي، ومن المنتظر أن تعلن المجموعة نتائج أعمالها في مطلع مارس المقبل.
وقال داوم: «في عام 2023 زدنا المبيعات مجدداً رغم استمرار وضع الإمدادات الصعب الذي حال دون تحقيق مبيعات أعلى».
وأضاف داوم: «نحن متفائلون للغاية بتحقيق طموحاتنا المالية لعام 2023»، مشيراً أن مبيعات المركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية زادت بأكثر من ثلاثة أمثال لتصل إلى 3443 مركبة.
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