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مبيعات «هوجو بوس» الألمانية ترتفع 10% وترفض بيانات ثقة المستهلكين

1/16/2024 7:23:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تغلبت شركة «هوجو بوس» الألمانية لبيع الأزياء بالتجزئة، على تراجع ثقة المستهلكين خلال العام الماضي، وزادت بقدر كبير من حجم مبيعاتها ونتائج التشغيل.

وارتفعت المبيعات خلال الربع الرابع من العام بنسبة 10% بالعملة الثابتة، ليصل حجمها إلى 1.18 مليار يورو (1.28 مليار دولار).

وقد كان هذا الربع هو الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المبيعات. وساهمت جميع العلامات التجارية والمناطق وقنوات البيع في معدلات النمو. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 17% لتصل إلى 121 مليون يورو. وكان المحللون يتوقعون أن تكون النسبة أكثر قليلاً.

وعلى مدار العام بأكمله، ارتفعت المبيعات بنسبة 15% ليصل حجمها إلى مستوى قياسي بلغ 4.2 مليارات يورو، في حين تحسنت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 22% لتصل إلى 410 ملايين يورو.

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