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سرعات الشوارع وسرعات ضبط أجهزة الرادار في دبي 2024

1/16/2024 7:23:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشرت القيادة العامة لشرطة دبي أحدث قائمة لسرعات الشوارع وسرعات ضبط أجهزة الرادار في إمارة دبي.

للاطلاع على القائمة المنشورة بتاريخ 16-01-2024 اضغط هنا

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