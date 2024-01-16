سرعات الشوارع وسرعات ضبط أجهزة الرادار في دبي 2024

سرعات الشوارع وسرعات ضبط أجهزة الرادار في دبي 2024
التاريخ
1/16/2024 7:23:15 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نشرت القيادة العامة لشرطة دبي أحدث قائمة لسرعات الشوارع وسرعات ضبط أجهزة الرادار في إمارة دبي.
للاطلاع على القائمة المنشورة بتاريخ 16-01-2024 اضغط هنا
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