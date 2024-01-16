«تبريد» تلغي عقد المدينة الطبية في مصر بقيمة 306.4 ملايين درهم​

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي - تبريد، إلغاء عقد تبريد المناطق المتعلقة بالمدينة الطبية الجديدة في مصر (كابيتال ميد)، الذي تم توقيعه سابقاً بين شركة تبريد مصر وأحد مقدمي خدمات الرعاية الصحة، بقيمة 306.4 ملايين درهم.
وأشارت الشركة في بيان في موقع سوق دبي المالي، إلى أن سبب إلغاء العقد يرجع إلى انخفاض قيمة العملة في مصر، مؤكدة أن التخارج من المشروع تم بالتراضي قبيل بدء الأعمال فيه.
وأضافت إن التخارج من المشروع ليس لأي سبب آخر مثل الإخفاق أو الإخلال التعاقدي، موضحة أنها تخارجت من المشروع لكي تتجنب الأثر السلبي المحتمل الذي قد ينتج عن البقاء في المشروع.
ولفتت إلى أن عملياتها التشغيلية متواصلة في مصر، مع التقييم المستمر للفرص المتاحة في هذا السوق الواعد، الذي يمكن عبره خلق قيمة لمساهمي الشركة.
يشار إلى أن الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، كانت قد أعلنت في سنة 2022، أنها أبرمت اتفاقية مع شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، لتقديم خدمات تبريد المناطق لمشروع المدينة الطبية الجديدة كابيتال ميد المشروع التابع لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، وقد بلغت قيمة الصفقة 306.4 ملايين درهم.
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