«تبريد» تلغي عقد المدينة الطبية في مصر بقيمة 306.4 ملايين درهم​

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي - تبريد، إلغاء عقد تبريد المناطق المتعلقة بالمدينة الطبية الجديدة في مصر (كابيتال ميد)، الذي تم توقيعه سابقاً بين شركة تبريد مصر وأحد مقدمي خدمات الرعاية الصحة، بقيمة 306.4 ملايين درهم.

وأشارت الشركة في بيان في موقع سوق دبي المالي، إلى أن سبب إلغاء العقد يرجع إلى انخفاض قيمة العملة في مصر، مؤكدة أن التخارج من المشروع تم بالتراضي قبيل بدء الأعمال فيه.

وأضافت إن التخارج من المشروع ليس لأي سبب آخر مثل الإخفاق أو الإخلال التعاقدي، موضحة أنها تخارجت من المشروع لكي تتجنب الأثر السلبي المحتمل الذي قد ينتج عن البقاء في المشروع.

ولفتت إلى أن عملياتها التشغيلية متواصلة في مصر، مع التقييم المستمر للفرص المتاحة في هذا السوق الواعد، الذي يمكن عبره خلق قيمة لمساهمي الشركة.

يشار إلى أن الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، كانت قد أعلنت في سنة 2022، أنها أبرمت اتفاقية مع شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، لتقديم خدمات تبريد المناطق لمشروع المدينة الطبية الجديدة كابيتال ميد المشروع التابع لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، وقد بلغت قيمة الصفقة 306.4 ملايين درهم.

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