اصطدام بين طائرتين في مطار ياباني - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) أعلنت شركة "كاثاي باسيفيك" للطيران أن طائرة تابعة للخطوط الكورية صدمت إحدى طائراتها في مطار ياباني، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادثة لم تتسبب بسقوط ضحايا.
وجاء في بيان كاثاي باسيفيك أنها "تؤكد وقوع حادث مرتبط بطائرة تابعة لكاثاي باسيفيك بينما كانت متوقفة في مطار نيو كيتوس في سابورو اليوم 16 يناير"، مضيفة "صدمت طائرة للخطوط الكورية (الرحلة) أيه330 كانت تمر لدى تحركها على المدرج طائرتنا التي كانت متوقفة حينها ولم يكن على متنها أي مسافرين أو طواقم".
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