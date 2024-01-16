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اصطدام بين طائرتين في مطار ياباني - فيديو

1/16/2024 7:14:33 AM
(MENAFN- Khaberni) أعلنت شركة "كاثاي باسيفيك" للطيران أن طائرة تابعة للخطوط الكورية صدمت إحدى طائراتها في مطار ياباني، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادثة لم تتسبب بسقوط ضحايا.

وجاء في بيان كاثاي باسيفيك أنها "تؤكد وقوع حادث مرتبط بطائرة تابعة لكاثاي باسيفيك بينما كانت متوقفة في مطار نيو كيتوس في سابورو اليوم 16 يناير"، مضيفة "صدمت طائرة للخطوط الكورية (الرحلة) أيه330 كانت تمر لدى تحركها على المدرج طائرتنا التي كانت متوقفة حينها ولم يكن على متنها أي مسافرين أو طواقم".

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