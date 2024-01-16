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مستعمرون يرعون أبقارهم في أراضي المواطنين ويخربون مزروعاتهم بقراوة بني حسان

1/16/2024 7:13:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- أقدم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، على رعي أبقارهم في أراضي المواطنين المزروعة في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأوضح رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي، أن المستعمرين استباحوا أراضي المواطنين المزروعة، وأدخلوا أبقارهم إلى منطقة بئر أبو عمار بالمنطقة الشمالية الغربية من البلدة، لرعيها وتخريب مزروعاتها، بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين حاولوا الاقتراب من المكان، لطرد الرعاة من أراضيهم.

كما استولى الاحتلال على "سكوتر" تعود ملكيته للفتى رامي يوسف، خلال اقتحام البلدة صباح اليوم، مشيرا إلى أن البلدة تتعرض باستمرار للاقتحام واعتداءات المستعمرين.

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