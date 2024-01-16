مستعمرون يرعون أبقارهم في أراضي المواطنين ويخربون مزروعاتهم بقراوة بني حسان

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- أقدم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، على رعي أبقارهم في أراضي المواطنين المزروعة في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وأوضح رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي، أن المستعمرين استباحوا أراضي المواطنين المزروعة، وأدخلوا أبقارهم إلى منطقة بئر أبو عمار بالمنطقة الشمالية الغربية من البلدة، لرعيها وتخريب مزروعاتها، بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين حاولوا الاقتراب من المكان، لطرد الرعاة من أراضيهم.
كما استولى الاحتلال على "سكوتر" تعود ملكيته للفتى رامي يوسف، خلال اقتحام البلدة صباح اليوم، مشيرا إلى أن البلدة تتعرض باستمرار للاقتحام واعتداءات المستعمرين.
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