ارتفاع عدد أسرى الضفة داخل سجون الاحتلال إلى 5980 منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، الفلسطينيان الثلاثاء، إن عدد المعتقلين بالضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 5980 منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، بعد اعتقال نحو 50 فلسطينيا ليلة الاثنين/الثلاثاء.
وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك: "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ترتفع إلى أكثر من 5980، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".
وأردف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ شنت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 50 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون".
وتركزت عمليات الاعتقال "في محافظة الخليل جنوب الضفة، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، وأريحا
وجنين وقلقيلية ونابلس" وفق البيان.
وأشار إلى أن حملات الاعتقال يرافقها "عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل".
وبلغ العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين بالسجون الإسرائيلية نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة، بحسب معطيات الهيئة والنادي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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