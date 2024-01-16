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ارتفاع عدد أسرى الضفة داخل سجون الاحتلال إلى 5980 منذ 7 أكتوبر

1/16/2024 7:13:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، الفلسطينيان الثلاثاء، إن عدد المعتقلين بالضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 5980 منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، بعد اعتقال نحو 50 فلسطينيا ليلة الاثنين/الثلاثاء.


وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك: "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ترتفع إلى أكثر من 5980، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".


وأردف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ شنت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 50 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون".


وتركزت عمليات الاعتقال "في محافظة الخليل جنوب الضفة، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، وأريحا
وجنين وقلقيلية ونابلس" وفق البيان.


وأشار إلى أن حملات الاعتقال يرافقها "عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل".


وبلغ العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين بالسجون الإسرائيلية نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة، بحسب معطيات الهيئة والنادي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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