التربية: 4368 طالبا استُشهدوا و388 مدرسة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان

(MENAFN
- Palestine News Network ) 55 مدرسة تداوم إلكترونيا في الضفة لوجودها في مناطق الاحتكاك
رام الله/PNN-قالت وزارة التربية والتعليم، إن 4368 طالبا استُشهدوا و8,101 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة.
وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4327 شهيدا 7819 جريحا، فيما استُشهد في الضفة 41 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85.
وأشارت إلى أن 231 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 756 بجروح في قطاع غزة، وخمسة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة.
ولفتت إلى أن 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 42 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.
وأكدت التربية أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن الدوام المدرسي للفصل الثاني الذي انطلق في الضفة يوم أمس الإثنين سيكون وجاهيا باستثناء 55 مدرسة تداوم إلكرونيا لوجودها في مناطق الاحتكاك مع جيش الاحتلال والمستعمرين.
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