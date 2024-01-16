أبرز ما تناوله كتاب الصحف ليوم الثلاثاء .. استمع

ويقول إنه ليس صدفة أن تتوحد جنوب إفريقيا على موقف واحد موحد اتجاه شعب فلسطين، المسألة بالنسبة لهذا الشعب مسألة جنوب إفريقية، الشعب الفلسطيني يمثل صورة عذاباتهم، تلك الصورة التي مقتوها، وحاربوا من أجل تمزيقها، ودوسها على الأرض، إنها العنصرية، وشعب جنوب إفريقيا يعرف معنى العنصرية، ومعنى الظلم، والقهر، والقتل، والتهجير، والاستعباد، إنها مسألة أخلاقية لشعب ذاق المر بالتزامن مع شعب فلسطين منذ عام 1948.

وفي الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان الحرب المختلفة

ويقول إن هذه الحرب مختلفة في شكلها ونتائجها.. المجتمع الإسرائيلي غير موحد بمعنى أن حكومته بتشكيلتها من المتطرفين وأصحاب المصالح السياسية في جهة، وسكانها المختلط في الأجناس والأصول في جهة اخرى، والخلافات وصلت إلى القيادات وفيها تبادل جارح للاتهامات بل انه وصل حد التخوين.

هذه الحرب مختلفة في شكلها ونتائجها لان خسائر اسرائيل الاقتصادية غير مسبوقة وتعويضها صعب حتى لو فتحت الولايات المتحدة الأميركية أبواب خزائنها لها.

أما في الغد فكتب سلامة الدرعاوي تحت عنوان فجوة بين التخطيط والتنفيذ

ويقول إنه من الضروري النظر في أبعاد الاستدامة والشمولية في السياسات الاقتصادية، حيث يجب أن تعمل الحكومة على دمج إستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الحد من الفقر وتحسين الرعاية الصحية والتعليم، من خلال تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، يمكن تعزيز الاستقرار والرفاهية على المدى الطويل.

ويجب على الحكومة تطوير آليات لزيادة الشفافية والمساءلة، فالشفافية في إدارة الموارد المالية واتخاذ القرارات تساهم في تعزيز الثقة، كما أن القدرة على تقييم أداء البرامج الحكومية بشكل فعال تعد عنصرًا حاسمًا في تحقيق أهداف التحديث الاقتصادي.

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