فوز المنتخب الأردني على المنتخب الماليزي حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) نشامى المنتخب الوطني يفتتح مشواره في بطولة كأس آسيا برباعية في شباك المنتخب الماليزي حديث مواقع التواصل الاجتماعي
علق انس الصوالحة : الدفاع و الحارس بجيبوا الجلطة
ما بانت مصائبهم لانه منتخب ماليزيا هجوميا تعبان
مع كوريا و البحرين هتشوف ابداعات الدفاع و الحارس
بس النص المليانة من الكاسة هو الهجوم و بعض لاعبين نص الملعب
وعلق طارق القواقزة : الشباب ما قصروا ولكن لا ننسى ضعف ماليزيا اليوم كان سيئ دفاعيا وهاذ كان عامل مساعد لل٤ اهداف لكن املنا كبير قدام كوريا بهمه وعزم واصرار الشباب والنشاما وقت الجد غير ..ووقت المباريات والبطولات الرسميه اكيد غير .تعديل على الدفاع شوي وخط الوسط .لانه مش كل اشي مرضي والتعمري ويزن نعيمات.
معكم يالنشاما
وأضاف خليف العموش : مبارك فوز مهم في بداية المشوار ولكن هناك بعض علامات الاستفهام على الأداء والتبديلات وخاصة في الدفاع
في حين علق فؤاد عبدالله : أبطال رفعتوا راسنا وان شاء الله تضلوا ع نفس المستوى مع باقي الخصوم
وعلقت ليلى عبدالله : أداء ممتاز مقارنة مع أداء المنتخب الماليزي
ولكن مع المنتخبات القوية فلا بد من زيادة التدريب والتكتيك،، كل الحب رفعتوا راسنا
واضاف عيسى الخالدي : مبارك الفوز استحقتموه، ونتمنى مزيد من التدريب لمواجهة باقي المنتخبات
كان هذا ما تداوله رواد المواقع الاجتماعية اليوم في امان الله.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · فوز المنتخب الأردني على ماليزيا حديث مواقع التواصل
MENAFN16012024000209011053ID1107726679
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.