فوز المنتخب الأردني على المنتخب الماليزي حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) نشامى المنتخب الوطني يفتتح مشواره في بطولة كأس آسيا برباعية في شباك المنتخب الماليزي حديث مواقع التواصل الاجتماعي

علق انس الصوالحة : الدفاع و الحارس بجيبوا الجلطة

ما بانت مصائبهم لانه منتخب ماليزيا هجوميا تعبان

مع كوريا و البحرين هتشوف ابداعات الدفاع و الحارس

بس النص المليانة من الكاسة هو الهجوم و بعض لاعبين نص الملعب

وعلق طارق القواقزة : الشباب ما قصروا ولكن لا ننسى ضعف ماليزيا اليوم كان سيئ دفاعيا وهاذ كان عامل مساعد لل٤ اهداف لكن املنا كبير قدام كوريا بهمه وعزم واصرار الشباب والنشاما وقت الجد غير ..ووقت المباريات والبطولات الرسميه اكيد غير .تعديل على الدفاع شوي وخط الوسط .لانه مش كل اشي مرضي والتعمري ويزن نعيمات.

معكم يالنشاما

وأضاف خليف العموش : مبارك فوز مهم في بداية المشوار ولكن هناك بعض علامات الاستفهام على الأداء والتبديلات وخاصة في الدفاع

في حين علق فؤاد عبدالله : أبطال رفعتوا راسنا وان شاء الله تضلوا ع نفس المستوى مع باقي الخصوم

وعلقت ليلى عبدالله : أداء ممتاز مقارنة مع أداء المنتخب الماليزي

ولكن مع المنتخبات القوية فلا بد من زيادة التدريب والتكتيك،، كل الحب رفعتوا راسنا

واضاف عيسى الخالدي : مبارك الفوز استحقتموه، ونتمنى مزيد من التدريب لمواجهة باقي المنتخبات

كان هذا ما تداوله رواد المواقع الاجتماعية اليوم في امان الله.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · فوز المنتخب الأردني على ماليزيا حديث مواقع التواصل