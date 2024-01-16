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لأول مرة.. جوارديولا ينال جائزة الأفضل

1/16/2024 7:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، جائزة أفضل مدرب في العالم لسنة 2023، خلال حفل جوائز "ذا بيست" الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء الإثنين في العاصمة الإنجليزية لندن.
وتفوق جوارديولا في سباق الجائزة، على مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاجي، ومدرب نابولي السابق والمتخب الإيطالي الحالي لوتشيانو سباليتي.
ولم يكن اختيار جوارديولا مفاجئا، بعدما قاد مانشستر سيتي، للفوز بثلاثية تاريخية الموسم الماضي (الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا)، كما أنه فاز معه بكأس السوبر الأوروبي في أغسطس/آب الماضي.
ويعتبر جوارديولا أيضا، أول مدرب في التاريخ يفوز بثلاثية ألقاب الدوري والكأس ودوري الأبطال مرتين، بعدما سبق له قيادة برشلونة لتحقيق هذا الإنجاز عام 2009. وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها جوارديولا بالجائزة بمسماها الحالي (جائزة الأفضل)، بعدما ظهر اسمه في قائمة المرشحين النهائية 3 مرات سابقة في الأعوام 2019 و2021 و2022.
في المقابل، حصدت سارينا ويجمان مدربة منتخب إنجلترا، جائزة الأفضل في فئة السيدات، بعد نجاحها في تحقيق وصافة مونديال السيدات الماضي.

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