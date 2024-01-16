ميسي يحافظ على جائزة أفضل لاعب في العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.وتفوق ميسي على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي ساهم بشكل كبير في تتويج فريقه بالثلاثية التاريخية (البريميرليج - كأس الاتحاد - دوري أبطال أوروبا).وحصد ليو جائزة الأفضل للمرة الثالثة في مسيرته، والثانية على التوالي بعد عامي 2019 و2022.



بذلك بات ميسي الأكثر تتويجًا بجائزة الأفضل، برصيد 3 مرات، متفوقًا على غريمه كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي اللذين توجا بها مرتين.



ولم يحضر ميسي الحفل المقام في لندن، وقرر البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، والانتظام في تدريبات إنتر ميامي.



وجاء فوز ميسي بالجائزة، رغم أن التصويت كان على الإنجازات خلال الفترة من 19 ديسمبر/كانون الثاني 2022، وحتى 20 أغسطس/آب الماضي، وبالتالي لم يدخل إنجاز ميسي بتحقيق لقب كأس العالم ضمن هذه الفترة.



يشار إلى أن ميسي، حصد أيضًا جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، للمرة الثامنة في مسيرته، خلال شهر أكتوبر/تشرين الماضي.

في المقابل نالت أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة جائزة أفضل لاعبة في فئة السيدات عن عام 2023

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