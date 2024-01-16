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أمين عمّان عن الفيديو المتداول: ليس موظفاً في الأمانة

1/16/2024 7:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فند أمين عمان يوسف الشواربة، ادعاءات شخص ظهر في مقطع فيديو، قال إنه موظف في الأمانة ووجه من داخل مكتبه رسالة دعم لـ "إسرائيل" وما اسماهم " بصانعي السلام في المنطقة "
وقالت منصة حقك تعرف الحكومية، نقلاً عن الشواربة، إن هذا الشخص ليس موظفاً في الأمانة ولم يعمل فيها مطلقاً، مبيناً أنه استغل غياب أحد الموظفين في إحدى الوزارات والمؤسسات الحكومية عن مكتبه وقام بتصوير الفيديو .

ولفت إلى أن هذا الشخص حاول أن يوحي على أنه موظف حكومي أو موظف في الأمانة.




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