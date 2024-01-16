أمين عمّان عن الفيديو المتداول: ليس موظفاً في الأمانة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فند أمين عمان يوسف الشواربة، ادعاءات شخص ظهر في مقطع فيديو، قال إنه موظف في الأمانة ووجه من داخل مكتبه رسالة دعم لـ "إسرائيل" وما اسماهم " بصانعي السلام في المنطقة "
وقالت منصة حقك تعرف الحكومية، نقلاً عن الشواربة، إن هذا الشخص ليس موظفاً في الأمانة ولم يعمل فيها مطلقاً، مبيناً أنه استغل غياب أحد الموظفين في إحدى الوزارات والمؤسسات الحكومية عن مكتبه وقام بتصوير الفيديو .
ولفت إلى أن هذا الشخص حاول أن يوحي على أنه موظف حكومي أو موظف في الأمانة.
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