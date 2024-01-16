شركة جديدة تعلن تعليق الملاحة عبر البحر الأحمر مؤقتا

MENAFN - Al Wakeel News)قال المتحدث باسم شركة نيبون يوسن، أكبر شركة شحن في اليابان‭‭‭ ‬‬‬قياسيا بحجم المبيعات، لرويترز إن الشركة علقت اليوم الثلاثاء مرور جميع السفن التي تشغلها عبر البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث أن الشركة، المعروفة أيضا باسم إن.واي.كيه لاين أصدرت في الوقت نفسه تعليمات لسفنها التي تُبحر بالقرب من البحر الأحمر بالانتظار في المياه الآمنة بينما تدرس تغيير المسار.وأصبحت عملاقة الشحن اليابانية أحدث من ينضم إلى شركات الشحن العالمية التي أوقفت الملاحة عبر البحر الأحمر .