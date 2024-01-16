ميقاتي: وقف إطلاق النار بغزة هو حجر الزاوية لبداية كل الحوارات بالمنطقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي على التزام لبنان بالحلول الدبلوماسية واحترامه للقرارات الدولية المتعلقة بالبلاد.
وأشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل حجر الزاوية لبداية كل الحوارات في المنطقة.
واضاف أن حزب الله يتمتع بعقلانية وحكمة، وأنه يضع المصلحة اللبنانية فوق أي اعتبار آخر. وأشار إلى أن خيار لبنان هو السعي للحلول الدبلوماسية، والرغبة في تحقيق استقرار دائم على الحدود مع إسرائيل.
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