ميقاتي: وقف إطلاق النار بغزة هو حجر الزاوية لبداية كل الحوارات بالمنطقة

MENAFN - Al Wakeel News)أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي على التزام لبنان بالحلول الدبلوماسية واحترامه للقرارات الدولية المتعلقة بالبلاد.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل حجر الزاوية لبداية كل الحوارات في المنطقة.

واضاف أن حزب الله يتمتع بعقلانية وحكمة، وأنه يضع المصلحة اللبنانية فوق أي اعتبار آخر. وأشار إلى أن خيار لبنان هو السعي للحلول الدبلوماسية، والرغبة في تحقيق استقرار دائم على الحدود مع إسرائيل.

