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السعودية تكلف نادال بمهمة رسمية

1/16/2024 7:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسندت السعودية مهمة مستقبلية لأسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال، في إطار مساعيها للاستعانة بنجوم الرياضة حول العالم في كل الألعاب.
وأعلن الاتحاد السعودي للتنس الاثنين عن شراكة جديدة مع نادال أصبح بموجبها "سفيرا للاتحاد" المحلي بهدف إلهام الجيل المقبل ونشر رياضة الكرة الصفراء وتطويرها في المملكة.
وأشاد نادال بـ"إمكانات" المملكة من أجل أن تصبح معقلا للرياضة في المستقبل، حيث تهدف السعودية إلى استضافة المزيد من البطولات الاحترافية كجزء من دفعة رياضية أوسع.
وقال الماتادور الإسباني البالغ 37 عاما والحائز على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، في بيان صحفي للاتحاد السعودي: "في كل مكان تنظر إليه في المملكة العربية السعودية، يمكنك أن ترى النمو والتقدم وأنا متحمس لأن أكون جزءا من ذلك".
وأضاف: "ما زلت ألعب التنس لأنني أحب اللعبة. لكن بعيدا عن اللعب، أريد مساعدة هذه الرياضة على النمو على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وفي السعودية هناك إمكانات حقيقية".
وكان من المقرر أن يشارك نادال في بطولة أستراليا المفتوحة الجارية حاليا بعد أن غاب عن الملاعب منذ خروجه من الدور الثاني للبطولة ذاتها العام الماضي.
لكنه بعد فوزه في أول مباراتين له منذ عودته مطلع العام الحالي بمشاركته في دورة بريزبين خسر الثالثة وأصيب بتمزق عضلي واضطر إلى الانسحاب من أول بطولة كبرى هذا العام.
وتتضمن الشراكة إنشاء أكاديمية للتنس بمسمى "رافا نادال" توفر من خلالها مرافق عالية المستوى وأحدث أساليب التدريب لرعاية المواهب، حيث ستكون بمثابة مركز للتميز لمساعدة اللاعبين الطموحين على تحقيق أحلامهم في عالم التنس.

ملاعب

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