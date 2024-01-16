وزير دفاع بولندا: لا نستبعد أي سيناريو ضد روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة PAP للأنباء عن وزير دفاع بولندا فلاديسلاف كوسينياك كاميش، قوله إنه لا يجوز للناتو استبعاد أي سيناريو محتمل تجاه روسيا، بسبب تعزيزها لهجومها في أوكرانيا.
وأضاف الوزير البولندي: "علينا أن نكون مستعدين لأي سيناريو".
ووصف وزير الدفاع البولندي الوضع على الجبهة الأوكرانية بأنه في غاية الجدية، ودعا إلى مواصلة عملية توسيع وتحويل الجيش البولندي.
RT
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