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وزير دفاع بولندا: لا نستبعد أي سيناريو ضد روسيا

1/16/2024 7:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة PAP للأنباء عن وزير دفاع بولندا فلاديسلاف كوسينياك كاميش، قوله إنه لا يجوز للناتو استبعاد أي سيناريو محتمل تجاه روسيا، بسبب تعزيزها لهجومها في أوكرانيا.


وأضاف الوزير البولندي: "علينا أن نكون مستعدين لأي سيناريو".
ووصف وزير الدفاع البولندي الوضع على الجبهة الأوكرانية بأنه في غاية الجدية، ودعا إلى مواصلة عملية توسيع وتحويل الجيش البولندي.

RT

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