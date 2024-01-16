السعودية ستساعد في تطهير قره باغ من الألغام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مصدر في هيئة نزع الألغام في أذربيجان، إن حكومة المملكة العربية السعودية ستقدم الدعم المالي لتمويل عمليات تطهير إقليم قره باغ من الألغام.
ويشار إلى أن السلطات الأذربيجانية، تقوم منذ الخريف الماضي بعد استعادة السيطرة على كامل أراضي قره باغ، بتنفيذ عملية تطهير المنطقة من الألغام.
وخطر الألغام موجود في جميع أنحاء تلك المنطقة، بما في ذلك حيث كانت تمر خطوط التماس بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمنية في الفترة 1994-2020.
وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد قال في وقت سابق إن الأمر سيستغرق حوالي 30 عاما، وسيكلف تطهير المنطقة بالكامل من الألغام 25 مليار دولار.
RT
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