السعودية ستساعد في تطهير قره باغ من الألغام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مصدر في هيئة نزع الألغام في أذربيجان، إن حكومة المملكة العربية السعودية ستقدم الدعم المالي لتمويل عمليات تطهير إقليم قره باغ من الألغام.



ويشار إلى أن السلطات الأذربيجانية، تقوم منذ الخريف الماضي بعد استعادة السيطرة على كامل أراضي قره باغ، بتنفيذ عملية تطهير المنطقة من الألغام.

وخطر الألغام موجود في جميع أنحاء تلك المنطقة، بما في ذلك حيث كانت تمر خطوط التماس بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمنية في الفترة 1994-2020.



وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد قال في وقت سابق إن الأمر سيستغرق حوالي 30 عاما، وسيكلف تطهير المنطقة بالكامل من الألغام 25 مليار دولار.

RT