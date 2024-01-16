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ضربة جديدة تنهي حلم تشافي

1/16/2024 7:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، ضربة جديدة بعد ساعات من خسارة نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد (4-1).
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مجلس إدارة برشلونة أبلغ الإدارة الرياضية في النادي بأنه من المستحيل التعاقد مع أي لاعب جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وكان تشافي يحلم بالتوقيع مع لاعب وسط جديد لتعويض غياب جافي حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.
وأشارت إلى أن برشلونة استنفد كل المساحة المتاحة له وفقا لقانون اللعب المالي النظيف في يناير/كانون الثاني الجاري لقيد فيتور روكي بدلا من جافي.
ولم تنجح الإدارة في توفير دخل إضافي يمنح النادي مساحة لقيد لاعبي جديد خلال الشهر الجاري.
وجاءت الأزمة عقب رفض صندوق ليبيرو الألماني الالتزام بصفقة شراء جزء من ستوديوهات برشلونة.
وحاولت إدارة برشلونة البحث عن بديل خلال شهر يناير/كانون الثاني لإنقاذ الميركاتو، لكنها فشلت في حل الأزمة.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة إذا نجح في العثور على مستثمر جديد قبل 30 يونيو/حزيران المقبل، سيحصل على فرصة التوقيع مع لاعبين جدد في الصيف، وإلا سيضطر لبيع نجومه من أجل إبرام صفقات.

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