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مجلس محافظة الكرك يناقش مشاريع 2023

1/16/2024 7:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناقش مجلس محافظة الكرك، اليوم الثلاثاء، المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ التي طرحت على موازنة المجلس لعام 2023 ، ونسب إنجازها.


وقال رئيس المجلس الدكتور عبد الله العبادلة، إن نسبة الإنجاز في عطاءات المشاريع بلغت 70 % ، فيما وصلت نسبة الإنفاق 74 % .


وأضاف أن مبنى المحكمة الشرعية الذي أسهم المجلس بنحو مليوني دينار من تكاليف إنشائه سينجز قريباً، مشيرا إلى عدد من المعيقات في إنجاز عدد من المشروعات.


وكرّم مجلس المحافظة على هامش جلسته عضو المجلس حسين الطراونة لانتهاء عضويته وهنأ صبري الضلاعين الذي اختير عضوا في المجلس.


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