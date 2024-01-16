بريطانيا: استقرار معدل البطالة وتراجع نمو الأجور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر معدل البطالة في بريطانيا، وتباطأ نمو الأجور بالرغم انه ما يزال أعلى بكثير من معدل التضخم، وفقا للأرقام الرسمية البريطانية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة بقي عند 4.2% في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني الماضي.
وأضاف إن متوسط نمو الأجور الأسبوعية الذي لا يشمل العلاوات، تراجع إلى 6.6% في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني الماضي من 7.3% من الشهر الذي سبقه.
وأوضح أن حزم الأجور نمت بشكل أسرع من معدل ارتفاع الأسعار، والذي بلغ أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين بنسبة 3.9% حتى تشرين الثاني.
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