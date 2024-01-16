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بريطانيا: استقرار معدل البطالة وتراجع نمو الأجور

1/16/2024 7:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر معدل البطالة في بريطانيا، وتباطأ نمو الأجور بالرغم انه ما يزال أعلى بكثير من معدل التضخم، وفقا للأرقام الرسمية البريطانية.


وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة بقي عند 4.2% في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني الماضي.


وأضاف إن متوسط نمو الأجور الأسبوعية الذي لا يشمل العلاوات، تراجع إلى 6.6% في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني الماضي من 7.3% من الشهر الذي سبقه.


وأوضح أن حزم الأجور نمت بشكل أسرع من معدل ارتفاع الأسعار، والذي بلغ أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين بنسبة 3.9% حتى تشرين الثاني.


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