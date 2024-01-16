عاجل دراسة لإنشاء قطار خفيف بين عمان والزرقاء لنقل 50 ألف راكب يوميا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي زاهي خليل أن المؤسسة تقوم بدراسة لإنشاء قطار خفيف بين عمان والزرقاء، وصولا إلى مطار عمان الدولي، بطول يتراوح 65 كيلومتر.

وقال خليل خلال اجتماع للجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينقل ما يقارب من 40 إلى 50 ألف راكب يوميًا.



وأضاف أن الخط الحديدي الحجازي، مؤسسة مستقلة ماليا، إيراداتها ذاتية من خلال الاستثمارات والمشاريع التي تقوم بها، لافتا إلى أن المؤسسة تهدف لتطوير منظومة النقل السككي ووضع الخط الحديدي الحجازي على خارطة السياحة المحلية والعالمية ورفع الأداء المؤسسي واستثمار أملاك الخط والحفاظ على الإرث التاريخي من خلال إعادة ترميم المباني التراثية والمحطات في المؤسسة.