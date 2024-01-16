عاجل دراسة لإنشاء قطار خفيف بين عمان والزرقاء لنقل 50 ألف راكب يوميا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي زاهي خليل أن المؤسسة تقوم بدراسة لإنشاء قطار خفيف بين عمان والزرقاء، وصولا إلى مطار عمان الدولي، بطول يتراوح 65 كيلومتر.
وقال خليل خلال اجتماع للجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينقل ما يقارب من 40 إلى 50 ألف راكب يوميًا.
وأضاف أن الخط الحديدي الحجازي، مؤسسة مستقلة ماليا، إيراداتها ذاتية من خلال الاستثمارات والمشاريع التي تقوم بها، لافتا إلى أن المؤسسة تهدف لتطوير منظومة النقل السككي ووضع الخط الحديدي الحجازي على خارطة السياحة المحلية والعالمية ورفع الأداء المؤسسي واستثمار أملاك الخط والحفاظ على الإرث التاريخي من خلال إعادة ترميم المباني التراثية والمحطات في المؤسسة.
MENAFN16012024000208011052ID1107726662
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.