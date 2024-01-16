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كتائب القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية بحي الشيخ رضوان

1/16/2024 6:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ وقذيفة الياسين 105 شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
كما أعلنت القسام استهداف آلية إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 واشتباك مقاتليها مع قوة مشاة إسرائيلية غرب تل الهوى وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.




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