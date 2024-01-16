كتائب القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية بحي الشيخ رضوان

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية بحي الشيخ رضوان
التاريخ
1/16/2024 6:11:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ وقذيفة الياسين 105 شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
كما أعلنت القسام استهداف آلية إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 واشتباك مقاتليها مع قوة مشاة إسرائيلية غرب تل الهوى وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.
MENAFN16012024000208011052ID1107726459
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.