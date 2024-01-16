العراق تستدعي سفيرها بطهران

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية العراقية إنها استدعت سفيرها لدى طهران للتشاور عقب القصف الإيراني على أربيل في كردستان العراق أمس الاثنين.
ونددت وزارة الخارجية العراقية بـ"العدوان على سيادة العراق" بعد الضربات الإيرانية على مدينة أربيل بإقليم كردستان، وهددت باللجوء إلى مجلس الأمن.
وقالت الخارجية العراقية في بيان إن القصف الإيراني على مدينة أربيل "عدوان على سيادة العراق وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة.
وأضافت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن.
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