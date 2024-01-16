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العراق تستدعي سفيرها بطهران

1/16/2024 6:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية العراقية إنها استدعت سفيرها لدى طهران للتشاور عقب القصف الإيراني على أربيل في كردستان العراق أمس الاثنين.


ونددت وزارة الخارجية العراقية بـ"العدوان على سيادة العراق" بعد الضربات الإيرانية على مدينة أربيل بإقليم كردستان، وهددت باللجوء إلى مجلس الأمن.
وقالت الخارجية العراقية في بيان إن القصف الإيراني على مدينة أربيل "عدوان على سيادة العراق وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة.
وأضافت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن.


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