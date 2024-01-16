الموت يغيب الفنان محمد غباشي
التاريخ
1/16/2024 6:11:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي الفنان المصري محمد غباشي، يوم الأحد، إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 56 عاماً، بعد صراع مع المرض، وقد سادت حالة من الحزن على فراق الفنان الراحل، وقد نعاه أصدقاؤه ومحبوه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن يقام عزاؤه، اليوم الثلاثاء، في مقر النادي الثقافي العربي بالشارقة.
الخليج
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