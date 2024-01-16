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الموت يغيب الفنان محمد غباشي

1/16/2024 6:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي الفنان المصري محمد غباشي، يوم الأحد، إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 56 عاماً، بعد صراع مع المرض، وقد سادت حالة من الحزن على فراق الفنان الراحل، وقد نعاه أصدقاؤه ومحبوه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن يقام عزاؤه، اليوم الثلاثاء، في مقر النادي الثقافي العربي بالشارقة.

الخليج

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