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لبنان ينفي وجود أي تسلل إسرائيلي بمحيط بلدة عيتا الشعب

1/16/2024 6:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر أمني لبناني إنه لم يتم رصد أي تسلل إسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

كما أكد مصدر في قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أن يونيفيل لم تتلقَ أي تقرير عن تسلل إسرائيلي عبر الحدود مع لبنان، لكنها تفحص الأمر حاليا.

وقال الجيش الإسرائيلي، بوقت مسبق من اليوم الثلاثاء، أن "قوات خاصة تابعة له تسللت إلى داخل الجنوب اللبناني وأزالت ألغاما في قرية عيتا الشعب"، معلنا عن استهداف منصة إطلاق قذائف تابعة لـ"حزب الله".
واضاف الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية ليلا على منصة إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات تابعة لـ"حزب الله" في قرية كفركلا بجنوب لبنان

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