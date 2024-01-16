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نقيب الألبسة: أزمة البحر الأحمر أثرت على سوق الملابس الأردني

1/16/2024 6:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إن حاويات الألبسة القادمة بحراً تأخرت عن موعد وصولها شهراً إلى الموانئ الأردنية بسبب التوترات بالبحر الأحمر .


وأضاف علان لـ"الوكيل الاخباري" أن القطاع التجاري لديه مخاوف من زيادة فترة تأخر وصول البضائع، منوهاً أن التاجر ينتظر الآن وصول بضائع عيد الفطر.


وأشار إلى عدة تحديات تواجه القطاع التجاري منها ارتفاع كلف الشحن البحري التي تتراوح من 200 إلى 300% بالإضافة إلى كلف التخزين.


وأوضح أن القطاع يشهد حالة ارباك بسبب عدم معرفة موعد وصول البضائع، مضيفاً أنه من الممكن أن تصل البضائع لباب المندب وتعود أو تغير مسارها.


وأدت هجمات جماعة الحوثي بالبحر الأحمر والضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للجماعة إلى إرباك حركة نقل السفن ودفعت أسعار النفط والذهب للارتفاع.


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