لافروف ونظيرته الكورية الشمالية يطلعان بوتين على نتائج محادثاتهما

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يقوم وزير الخارجية الروسي ونظيرته الكورية الشمالية، بإطلاع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء شخصيا على نتائج المباحثات بينهما في تطوير للقاءات بين زعيمي البلدين في الشرق الأقصى مؤخرا.



أعلن ذلك المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وقال: "في النصف الثاني من اليوم، سيواصل بوتين العمل في الكرملين. وسيقوم وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سونغ هوي، بإطلاع الرئيس على نتاتئج المباحثات بينهما، وكيف سارت المناقشات، في تطوير لتلك الاتفاقات التي توصل إليها زعيما الدولتين في الشرق الأقصى الروسي مؤخرا".



ويشار إلى أن الوزير سيرغي لافروف، أجرى اليوم محادثات في موسكو مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية.

RT