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انتشال جثامين 13 شهيدا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

1/16/2024 6:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف في غزة جثامين 13 شهيدا، اليوم الثلاثاء، من تحت الأنقاض في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ارتقوا في الأيام الماضية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.


ووصل إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة 7 إصابات لأطفال ونساء جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي "شاليها" على شاطئ البحر غرب المدينة يؤوي نازحين من غزة.


واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في خربة العدس بمدينة رفح.


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