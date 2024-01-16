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غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

1/16/2024 6:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على منطقة وادي السلوقي جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.


وقال مصدر امني لبناني في بيروت، إن اكثر من 25 غارة سجلت حتى الآن على وادي السلوقي، كما سُجل قصف مدفعي عنيف طال مناطق الحجير، حولا ، العباسية، ميس الجبل، كفركلا وتلة المطران في حمامص.


وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية رمت منشورات فوق بلدة كفركلا لتحذير السكان، لافتا الى أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحوم بكثافة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب وصولا الى جبل لبنان.


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