بن غفير: سحب الجيش من مراكز حماس خطأ فادح وسيكلفنا خسائر بشرية

بن غفير: سحب الجيش من مراكز حماس خطأ فادح وسيكلفنا خسائر بشرية
التاريخ
1/16/2024 6:11:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن سحب الجيش من مراكز حماس بغزة خطأ فادح وخطير وسيكلفنا خسائر بشرية.
وأضاف بن غفير أن وابل الصواريخ على نتيفوت من منطقة غادرها الجيش يثبت أن احتلال غزة ضروري لتحقيق الأهداف القتالية.
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