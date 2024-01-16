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بن غفير: سحب الجيش من مراكز حماس خطأ فادح وسيكلفنا خسائر بشرية

1/16/2024 6:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن سحب الجيش من مراكز حماس بغزة خطأ فادح وخطير وسيكلفنا خسائر بشرية.
وأضاف بن غفير أن وابل الصواريخ على نتيفوت من منطقة غادرها الجيش يثبت أن احتلال غزة ضروري لتحقيق الأهداف القتالية.




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