صورة- بنفس طريقة غزة .. الاحتلال يلقي منشورات على جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News)تداول نشطاء مواقع التواصل في لبنان منشورات ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على جنوب لبنان.



وقد أرفق جيش الاحتلال عبارات تحذيرية لسكان جنوب لبنان، داعيًا إياهم إلى أن هذه المناطق تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية حزب الله لإطلاق الصواريخ.



ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يلقي فيها جيش الاحتلال منشورات تحذيرية، حيث اتبع نفس الطريقة في حربه الهمجية على قطاع غزة .



وافاد جيش الاحتلال الاسرائيلي بوقت مسبق من اليوم الثلاثاء ان قوى خاصة تسللت الى جنوب لبنان ، في حين نفت مصادر لبنانية ذلك .







