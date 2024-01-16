صورة- بنفس طريقة غزة .. الاحتلال يلقي منشورات على جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
تداول نشطاء مواقع التواصل في لبنان منشورات ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على جنوب لبنان.
وقد أرفق جيش الاحتلال عبارات تحذيرية لسكان جنوب لبنان، داعيًا إياهم إلى أن هذه المناطق تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية حزب الله لإطلاق الصواريخ.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يلقي فيها جيش الاحتلال منشورات تحذيرية، حيث اتبع نفس الطريقة في حربه الهمجية على قطاع غزة .
وافاد جيش الاحتلال الاسرائيلي بوقت مسبق من اليوم الثلاثاء ان قوى خاصة تسللت الى جنوب لبنان ، في حين نفت مصادر لبنانية ذلك .
MENAFN16012024000208011052ID1107726450
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.