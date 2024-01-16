جوائز إيمي 2023 : تعرفوا على القائمة الكاملة للفائزين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت أكاديمية التلفزيون في الولايات المتحدة فجر اليوم الثلاثاء، عن الفائزين بجوائز إيمي للأعمال التلفزيونية والمسلسلات عن الأعمال التي عرضت بين صيفي 2022 و2023، في حفل تأجل من العام المنصرم بسبب الإضراب الذي شل هوليوود.ودرجت العادة على إقامة هذا الاحتفال المماثل لأهمية حفل توزيع جوائز الأوسكار في سبتمبر (أيلول)، لكنّ تم تأجيل الاحتفال إلى الشهر الجاري لضمان مشاركة الممثلين والكتاب وأسس قطاع التمثيل في هوليوود.

أبرز الفائزين

وهيمن مسلسل "Succession - الخلافة" على جوائز إيمي لأفضل عمل درامي، في حين حصد "The Bear - الدب" جائزة أفضل عمل كوميدي، أما الفنانة كوينتا برونسون فقد دخلت التاريخ لتصبح أول امرأة سوداء منذ أكثر من 40 عاماً تفوز بجائزة أفضل ممثلة في عمل كوميدي Abbott Elementary -أبوت إلمنتري.

مسلسل Succession

و"Succession - الخلافة" هو ملحمة درامية عن قصة عائلة ثرية متخاصمة وإمبراطورية إعلامية مضطربة، وفاز بجائزته الثالثة لأفضل مسلسل درامي عن موسمه الرابع والأخير، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل في عمل درامي للممثل كيران كولكين وجائزة أفضل ممثلة في عمل درامي لسارة سنوك، وأفضل ممثل داعم لماثيو مكفادين.

The Bear

أما "The Bear - ذا بير"، الكوميدي الدرامي، فيروي قصة عائلة متنازعة، ويشكل أساس المسلسل الطباخ الشغوف الموهوب، وفاز المسلسل بجائزة أفضل مسلسل كوميدي لموسمه الأول. كما تم منح جوائز إيمي لفريقه التمثيلي، مع فوز جيريمي ألن وايت بجائزة أفضل ممثل في عمل كوميدي، وأيو ديبيري بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي، وإيبون-موس باكراك بجائزة أفضل ممثل مساعد في عمل كوميدي.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح الثلاثة لجوائز الإيمي.

Abbott Elementary

وفازت برنسون بجائزة إيمي لأفضل ممثلة في عمل كوميدي عن "أبوت إلمنتري"، لتصبح أول امرأة سوداء تفوز بالجائزة منذ 40 عاماً، وأول امرأة من عرض تلفزيوني تفوز بها في أكثر من عقد من الزمن، وكانت برونسون فازت بجائزة إيمي عن كتابة المسلسل.

والمسلسل وثائقي خيالي حول مدرسة ابتدائية ذات أغلبية سوداء تعاني من نقص التمويل في مدينة فيلادلفيا.

وقالت برنسون خلال قبولها الجائزة وهي تكبح دموعها: "أنا أحب صنع "أبوت إلمنتري" كثيراً، وأنا سعيدة جداً لأنني أستطيع أن أحقق حلمي وأمثل في مجال الكوميديا".

مسلسل Beef

فاز المسلسل بجائزة أفضل سلسلة محدودة، في حين أن ستيفن يون وآلي وونغ أصبحا أول آسيويين أمريكيين يفوزان في فئتيهما بجائزة أفضل ممثل في سلسلة محدودة وونغ بجائزة أفضل ممثلة، كما فاز منتج العمل لي سونغ بجوائز إيمي للكتابة والإخراج.



وحصلت السلسلة على 8 جوائز إيمي بشكل إجمالي بعد فوزها بـ3 جوائز في حفل جوائز إيمي للفنون الإبداعية في نهاية الأسبوع الماضي.

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