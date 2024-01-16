الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 150 خلية لحزب الله جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 150 خلية لحزب الله جنوب لبنان
التاريخ
1/16/2024 6:11:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف ١٥٠ خلية لحزب الله جنوب لبنان مسؤولة عن إطلاق صواريخ ومسيرات منذ بدء المواجهات.
كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى هجوم كبير للجيش بوادي السلوقي جنوب لبنان مضيفة أن عشرات الأهداف تعرضت لهجوم متزامن.
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