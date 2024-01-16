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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 150 خلية لحزب الله جنوب لبنان

1/16/2024 6:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف ١٥٠ خلية لحزب الله جنوب لبنان مسؤولة عن إطلاق صواريخ ومسيرات منذ بدء المواجهات.


كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى هجوم كبير للجيش بوادي السلوقي جنوب لبنان مضيفة أن عشرات الأهداف تعرضت لهجوم متزامن.


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