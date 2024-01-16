الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء كمية 15 طن من خيوط بوليستر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية 15 طنا من خيوط البوليستر والمستخدمة في عملية التشويل.



ودعت الوزارة من يرغب بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 35 دينارا أردنيا، غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024.



ويشترط للراغبين في الاشتراك، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

