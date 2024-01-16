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مقتل جندي اسرائيلي في معارك غزة

1/16/2024 6:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل جندي متأثرا بجراحه بعد إصابته في معركة بغزة .


وكان قد أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا بجنوب قطاع غزة.

كما واعلن اصابة 18 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة ماضية.

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