مقتل جندي اسرائيلي في معارك غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل جندي متأثرا بجراحه بعد إصابته في معركة بغزة .
وكان قد أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا بجنوب قطاع غزة.
كما واعلن اصابة 18 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة ماضية.
MENAFN16012024000208011052ID1107726446
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.