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مستعمرون يشقون طريقا استعماريا بمسافر يطا جنوب الخليل

1/16/2024 6:10:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- شرع مستعمرون، اليوم الثلاثاء، مصطحبين آليات ثقيلة، بالعمل في شق طريق استعماري على أراضي المواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن مستعمرين شرعوا بشق طريق استعماري على أراضي المواطنين، يبدأ من مستعمرة "أفيجال" وصولا إلى مستعمرة "متسبي يائير" بطول خمسة كم، يلتهم خمسين دونما من أراضي قريتي الركيز وشعب البطم، وغيرها من القرى والخرب في شفا يطا جنوب الخليل.

كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل الطرق الفرعية على جانبي الطريق الالتفافي 60 شرق يطا، المؤدية إلى المسافر وقرى وخرب جنوب الخليل.

واستولت قوات الاحتلال على بركسات تعود ملكيتها لعائلة الجبارين في قرية شعب البطم بمسافر يطا، علما أن هذه البركسات هدمها مستعمرون قبل نحو شهرين.

MENAFN16012024000205011050ID1107726443

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