مستعمرون يشقون طريقا استعماريا بمسافر يطا جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- شرع مستعمرون، اليوم الثلاثاء، مصطحبين آليات ثقيلة، بالعمل في شق طريق استعماري على أراضي المواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن مستعمرين شرعوا بشق طريق استعماري على أراضي المواطنين، يبدأ من مستعمرة "أفيجال" وصولا إلى مستعمرة "متسبي يائير" بطول خمسة كم، يلتهم خمسين دونما من أراضي قريتي الركيز وشعب البطم، وغيرها من القرى والخرب في شفا يطا جنوب الخليل.
كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل الطرق الفرعية على جانبي الطريق الالتفافي 60 شرق يطا، المؤدية إلى المسافر وقرى وخرب جنوب الخليل.
واستولت قوات الاحتلال على بركسات تعود ملكيتها لعائلة الجبارين في قرية شعب البطم بمسافر يطا، علما أن هذه البركسات هدمها مستعمرون قبل نحو شهرين.
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