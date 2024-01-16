انتشال جثامين 13 شهيدا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف جثامين 13 شهيدا، اليوم الثلاثاء، من تحت الأنقاض في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ارتقوا في الأيام الماضية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

ووصل إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة 7 إصابات لأطفال ونساء جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي "شاليها" على شاطئ البحر غرب المدينة يؤوي نازحين من غزة.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في خربة العدس بمدينة رفح.