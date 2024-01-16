جماهير شعبنا تشيع جثمان الشهيد فارس خليفة إلى مثواه الأخير في مخيم نور شمس

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN-شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد فارس محمود خليفة (37 عاما)، من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وانطلق موكب تشييع الشهيد خليفة صباحا من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمراسم عسكرية، قبل الانطلاق به بمسيرة في شوارع المدينة محمولا على الأكتاف، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، وصولا إلى مخيم نور شمس.

وعرج المشيعون على منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من، ومن ثم الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد أبو بكر الصديق، قبل مواراته الثرى في مقبرة المخيم.

وعم الإضراب الشامل مدينة طولكرم وأحياءها ومخيماتها، بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، حدادا على روح الشهيد واستنكارا لجريمة الاغتيال التي تعرض لها من الاحتلال.

وكان الشهيد خليفة قد ارتقى مساء أمس الإثنين، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بدم بارد عند حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، أثناء عبوره الحاجز بمركبته، حيث مُنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه وتركته ينزف حتى فارق الحياة.

واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه ساعات طويلة، بعد نقله إلى جهة مجهولة، قبل إبلاغ الشؤون المدنية بتسليمه فجر اليوم، إذ بينت التقارير الطبية في مستشفى الشهيد ثابت إصابته بأعيرة نارية في البطن والظهر وعلامات ضرب وتنكيل في كل أنحاء جسده.

والشهيد خليفة أسير محرر قضى 15 عاما في سجون الاحتلال، ويعمل في جهاز الأمن الوقائي برتبة مقدم، وهو أب لابنتين وزوجته حامل في شهرها السادس.

ويرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 63 شهيدا.