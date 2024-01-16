الصناعة الأوروبية تتكبد 17.5 مليار دولار بسبب المنتجات المقلدة

أظهرت دراسة نُشرت الثلاثاء تكبد شركات الملابس ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال الأوروبية خسائر سنوية بنحو 16 مليار يورو (17.5 مليار دولار) بسبب تقليد منتجاتها.

وبحسب دراسة أجرتها وكالة الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الملكية الفكرية فإن شركات التصنيع الأوروبية فقدت حوالي 200 ألف وظيفة بسبب القرصنة الفكرية على منتجاتها.

وقال جواو نيجراو المدير التنفيذي للوكالة إن «السلع المقلدة تسبب أعباء حقيقية للمستهلكين والعلامات التجارية واقتصاداتنا. وتظهر أحدث دراسة التكاليف الحقيقية لهذه الظاهرة في صورة فقدان مبيعات ووظائف في الاتحاد الأوروبي».

وتأتي صناعة لعب الأطفال في ألمانيا كأشد القطاعات تضرراً من ظاهرة تقليد المنتجات حيث تخسر حوالي ثلث مبيعاتها السنوية بقيمة 334 مليون يورو بسبب المنتجات المقلدة.

في الوقت نفسه فإن قبرص هي الدولة الأشد تضرراً من تقليد الملابس، في حين تتضرر فرنسا بصورة خاصة من تقليد مستحضرات التجميل.

وتخسر صناعة الملابس الأوروبية حوالي 12 مليار يورو من إيراداتها سنوياً بسبب عمليات تقليد المنتجات، وهو ما يعادل 5.2% من إجمالي حجم أعمال الصناعة سنوياً.

كما يخسر قطاع مستحضرات التجميل حوالي 3 مليارات يورو بما يعادل 4.8% من إجمالي حجم أعماله بسبب المنتجات المقلدة، في حين يخسر قطاع لعب الأطفال مليار يورو تقريباً بما يعدل 8.7% من إجمالي حجم أعماله بسبب هذه الظاهرة.

واعتمدت هذه الدراسة على بيانات الفترة من 2018 إلى 2021. وتشير إلى أن قطاع الملابس في الاتحاد الأوروبي خسر 160 ألف وظيفة بسبب التقليد، في حين خسر قطاع مستحضرات التجميل 32 ألف وظيفة وقطاع لعب الأطفال 3600 وظيفة.

في الوقت نفسه تنطوي السلع المقلدة على مخاطر صحية كبيرة بالنسبة للمستهلكين وبخاصة فيما يتعلق بمستحضرات التجميل ولعب الأطفال.

وبحسب وكالة حماية حقوق الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي فإن 15% من السلع المقلدة التي صادرتها سلطات الحدود في الاتحاد لأوروبي كانت تمثل خطورة محتملة.

وفي دراسة أجرتها الوكالة في يونيو الماضي، ظهر أن السبب الرئيسي الذي يدفع المستهلكين إلى السلع المقلدة هو ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية بشدة.

وبحسب الدراسة فإن حوالي ثلث الأوروبيين يوافقون على شراء السلع المقلدة في حالة الارتفاع الكبير في سعر السلع الأصلية. كما يرى نصف الشباب في الاتحاد أنه يمكن شراء السلع المقلدة.

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