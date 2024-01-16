مؤتمر الإمارات والمؤتمر الخليجي لطب الأنف والأذن والحنجرة ينطلقان غداً بدبي

تنطلق غدا في دبي أعمال مؤتمر الإمارات للأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات البلع والتواصل بالتزامن مع المؤتمر الخليجي الثالث عشر لأمراض الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات التواصل.

يعقد المؤتمر - الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق "إنتركونتنتال فيستفيال سيتي" - بالتعاون مع الأكاديمية الأميركية لجراحات الأنف والأذن والحنجرة والرقبة بحضور 1800 طبيب ومتخصص وعدد كبير من المسؤولين وقادة القطاع الصحي في الإمارات ورؤساء الجمعيات الطبية الخليجية وخبراء من مختلف دول العالم.

وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للصحة العامة رئيس شعبة الإمارات للأنف والأذن والحنجرة في جمعية الإمارات الطبية رئيس الإتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة أهمية هذا المؤتمر الذي يعد من أكبر المؤتمرات المتخصصة في المنطقة التي تناقش أحدث التطورات المتعلقة بأمراض الأنف والأذن والحنجرة مثل الحساسية وجراحة الرأس والعنق والقوقعة والسمعيات واضطرابات البلع والتواصل إضافة إلى أمراض الأنف والأذن والحنجرة لدى الأطفال والتنفس أثناء النوم وجراحة الوجه والأنف والبلع وغيرها من المواضيع الهامة.

وذكر أن فعاليات المؤتمر تتضمن 460 محاضرة يلقيها نحو 300 متحدث ضمن 8 مسارات مدرجة في البرنامج العلمي للمؤتمر اضافة إلى تقديم 185 ورقة مجانية موزعة على 72 جلسة على مدار ثلاثة أيام.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة لتبادل الخبرات بين الأطباء والجراحين والاطلاع على أحدث ما توصل إليه الطب في مجال جراحة الأذن والأنف والحنجرة والسمعيات في العالم ودعم الأبحاث من خلال تبادل المعرفة ومواكبة أحدث التقنيات لافتا إلى أن عدد الشركات العارضة في المعرض المصاحب وصل إلى 36 محلية وعالمية تعرض أحدث منتجاتها من الأجهزة والسمعيات.

وأضاف: "يزخر المؤتمر بالخبرات المحلية والإقليمية والعالمية التي تغني الجلسات العلمية من خلال مناقشات ومداولات المتخصصين والاستشاريين لاكتساب الخبرات ورفع الكفاءة العملية في جراحات الأذن والقوقعة واستخدام المنظار الجراحي في إطار مواكبة التطور في جميع المجالات وتقديم أفضل الخدمات الصحية.

وأشاد الدكتور الرند بالدعم والرعاية المستمرة من القيادة الحكيمة لدولة الإمارات من خلال توفير منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية.

من ناحية أخرى انطلقت في جامعة محمد بن راشد آل مكتوم للطب والعلوم الصحية ورش العمل الخاصة التي تسبق افتتاح المؤتمر بإشراف خبراء عالميين لتدريب الأطباء المقيمين وصقل مهاراتهم واكسابهم الخبرات العالمية.

وقال الدكتور حسين طالب استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دبي المشرف على ورش العمل إنه تم زيادة عدد ورش العمل في الدورة الحالية للمؤتمر إلى 6 ورش بمعدل 29 طبيبا في الورشة الواحدة نظرا للإقبال الكبير على المشاركة خاصة منها ورشة عمل حول جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار (FESS) وأخرى حول تشريح عظام الصدغية وورش عن تجميل الأنف وعلاج الشخير المكثف وتوقف التنفس أثناء النوم وإدارة الدوخة والدوار والأذن الوسطى وقاع الجمجمة باستخدام أحدث أجهزة المناظير والملاحة الجراحية.

وأشار إلى أنه سيتم في اليوم الختامي للمؤتمر نقل عمليات حية ومباشرة سيتم إجراؤها من قبل أطباء عالميين من غرف العلميات في مستشفى دبي للمشاركين في المؤتمر بهدف إكسابهم الخبرات والمهارات العالمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم بدلا من السفر للخارج للتدريب إضافة إلى تعلم بعض البروتوكولات والتقنيات الطبية في مجال التشخيص وعلاج المرضى تماشيا مع الأهداف الرئيسية للمؤتمر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز