قرار آسيوي بمنع التدخين

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 في قطر، التعاون مع وزارة الصحة العامة لتحقيق استضافة خالية من التدخين للبطولة القارية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي وتواصل فعالياتها حتى 10 فبراير المقبل.

وأكد جاسم محمد الجيدة، مدير علاقات الشركاء والاتصال للاستدامة في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، في بيان للجنة، أن توفير بيئة سليمة خالية من التدخين تتصدر اهتمامات المسؤولين في اللجنة المحلية المنظمة للحدث الرياضي القاري.

وقال الجيدة: "تأتي الاستدامة وتنظيم بطولة خالية من التدخين في مقدمة أولويات اللجنة المحلية المنظمة للبطولة الآسيوية. ويسرنا التعاون مع وزارة الصحة العامة لتنفيذ إجراءات خاصة بمنع التدخين في الملاعب التسعة التي تستضيف المباريات لتوفير بيئة داعمة خالية من التدخين".

وسيحظى المشجعون والمشاركون من المنتخبات والفرق الإدارية والفنية في كأس أمم آسيا ببطولة خالية من التبغ، حيث لن يسمح بالتدخين داخل الملاعب والمرافق التابعة لها، فيما سيتم تخصيص مناطق محددة للتدخين في المناطق المفتوحة خارج الملاعب.

وتتولى فرق مكافحة التدخين والمفتشين من وزارة الصحة العامة، مهام مراقبة والإشراف على سياسة عدم التدخين في جميع المباريات التي يشهدها الحدث القاري.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بمخاطر التبغ من خلال نشر اللافتات الإرشادية في أنحاء الاستاد.



وتستضيف قطر كأس أمم آسيا للمرة الثالثة في تاريخها، لتحقق بذلك رقمًا قياسيًا في احتضانها للمهرجان الكروي الآسيوي، بعد أن حققت استضافة ناجحة للبطولة في 1988 و2011.

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