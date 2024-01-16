صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تقفز 31% في العام 2023

أظهرت بيانات صادرة الثلاثاء ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 31% سنوياً خلال العام الماضي بفضل زيادة الطلب العالمي على السيارات المميزة الصديقة للبيئة.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة صادرات السيارات خلال العام الماضي بلغت 70.9 مليار دولار، مقابل 54.1 مليار دولار خلال العام السابق، في حين زادت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 50% سنويا إلى 24.2 مليار دولار.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى ارتفاع متوسط أسعار السيارات الكورية الجنوبية في الأسواق الخارجية بنسبة 9.5% خلال العام الماضي ليبلغ متوسط سعر كل سيارة تم شحنها 23 ألف دولار وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وقالت الوزارة في بيان «بينما كانت هناك مخاوف بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي، واصلت الحكومة التواصل مع واشنطن لجعل السيارات الصديقة للبيئة محلية الصنع مؤهلة للحصول على حوافز ضريبية أمريكية تصل إلى 7500 دولار لكل سيارة عند استخدامها لأغراض تجارية مثل التأجير».

في الوقت نفسه بلغ إجمالي عدد السيارات التي صدرتها كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 2.76 مليون سيارة بزيادة نسبتها 20.3% سنوياً.

واستحوذت أمريكا الشمالية على الجزء الأكبر من صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي بحصة تزيد على 50% من إجمالي الصادرات بعد ارتفاع قيمة الصادرات إلى هذه السوق بنسبة 44.7% إلى 36.9 مليار دولار، وتلاها الاتحاد الأوروبي واستحوذ على صادرات بقيمة 10.8 مليارات دولار بزيادة نسبتها 32.9% سنوياً.

وبلغت قيمة الصادرات إلى الدول الآسيوية 5.68 مليارات دولار بزيادة نسبتها 28.7% بينما سجلت الصادرات إلى الشرق الأوسط 5.48 مليارات دولار بزيادة 13% خلال هذه الفترة.

في الوقت نفسه ارتفعت المبيعات المحلية للسيارات في عام 2023 بنسبة 3.3% إلى 1.73 مليون سيارة. ووصل الإنتاج المحلي إلى 4.24 ملايين سيارة في عام 2023 بزيادة نسبتها 13% سنوياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز