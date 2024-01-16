نيكاي الياباني ينخفض منهياً سلسلة مكاسب استمرت 6 أيام

(MENAFN
- Al-Bayan)
انخفض المؤشر نيكاي الياباني الثلاثاء لينهي سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام ودفعته إلى أعلى مستوياته في 34 عاماً.
وتراجع نيكاي 0.79 بالمئة إلى 35619.18 مع ارتفاع 47 سهماً فقط مقابل انخفاض 178.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82 بالمئة إلى 2503.98.
وارتفع نيكاي لفترة وجيزة إلى 36008.23 نقاط أمس الاثنين ليصل إلى مستوى لم يشهده منذ فبراير 1990 لكنه لم يستمر عليه وأغلق عند 35901.73 نقطة.
وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم إن السوق وصلت إلى مستويات غير منطقية.
وتراجع مقياس التقلب في المؤشر نيكاي إلى 21.2 نقطة.
وبعد الإغلاق الاثنين، شهدت السوق أول إصدار لقائمة الشركات التي امتثلت لدعوة بورصة طوكيو للكشف عن خطط لتحسين كفاءة رأس المال.
وقالت البورصة إن ما يقرب من نصف الشركات في قسم الشركات ذات الربحية العالية والنشطة دولياً استجابت رغم أن بعض الشركات اليابانية مثل تويوتا موتور وسوفت بنك لم يكونا في القائمة.
وبدا أنه لم يطرأ إلا تغير طفيف على الشركتين مع تراجع سهم سوفت بنك 0.73 بالمئة وهبوط سهم تويوتا موتور 0.23 بالمئة.
وانخفض سهم نيكسون للألعاب الإلكترونية 4.73 بالمئة، وتراجع سهم توهو لإنتاج المواد الترفيهية 3.81 بالمئة، وهبط سهم داي نيبون برينتينج 3.47 بالمئة. وسجلت الشركات الثلاث أكبر خسارة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي.
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