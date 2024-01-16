نيكاي الياباني ينخفض منهياً سلسلة مكاسب استمرت 6 أيام

انخفض المؤشر نيكاي الياباني الثلاثاء لينهي سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام ودفعته إلى أعلى مستوياته في 34 عاماً.

وتراجع نيكاي 0.79 بالمئة إلى 35619.18 مع ارتفاع 47 سهماً فقط مقابل انخفاض 178.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82 بالمئة إلى 2503.98.

وارتفع نيكاي لفترة وجيزة إلى 36008.23 نقاط أمس الاثنين ليصل إلى مستوى لم يشهده منذ فبراير 1990 لكنه لم يستمر عليه وأغلق عند 35901.73 نقطة.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم إن السوق وصلت إلى مستويات غير منطقية.

وتراجع مقياس التقلب في المؤشر نيكاي إلى 21.2 نقطة.

وبعد الإغلاق الاثنين، شهدت السوق أول إصدار لقائمة الشركات التي امتثلت لدعوة بورصة طوكيو للكشف عن خطط لتحسين كفاءة رأس المال.

وقالت البورصة إن ما يقرب من نصف الشركات في قسم الشركات ذات الربحية العالية والنشطة دولياً استجابت رغم أن بعض الشركات اليابانية مثل تويوتا موتور وسوفت بنك لم يكونا في القائمة.

وبدا أنه لم يطرأ إلا تغير طفيف على الشركتين مع تراجع سهم سوفت بنك 0.73 بالمئة وهبوط سهم تويوتا موتور 0.23 بالمئة.

وانخفض سهم نيكسون للألعاب الإلكترونية 4.73 بالمئة، وتراجع سهم توهو لإنتاج المواد الترفيهية 3.81 بالمئة، وهبط سهم داي نيبون برينتينج 3.47 بالمئة. وسجلت الشركات الثلاث أكبر خسارة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

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