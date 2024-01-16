بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يطلق مركز إسكان دبي المتكامل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مركز إسكان دبي المتكامل، وذلك ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار "الأسرة أساس الوطن".
ويأتي إطلاق المركز بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت شعار "الأسرة أساس الوطن"، نطلق مركز إسكان دبي المتكامل الهادف لإحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات الإسكانية للمواطنين، وسيعمل المركز اعتباراً من الشهر المقبل لتقديم خدماته التي تجمع 4 دوائر معنية وشريكين من القطاع الخاص في مكان واحد لتوفير 54 خدمة يحتاجها المواطن في كافة مراحل البناء ... هدفنا أسرة متماسكة مستقرة تنعم بأفضل جودة حياة، ونعد أهل دبي بإطلاق مشاريع تسرهم خلال الفترة المقبلة إن شاء الله بما يعزز من تماسك مجتمعنا وسعادة أسرنا المواطنة.».
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