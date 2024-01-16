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بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يطلق مركز إسكان دبي المتكامل

1/16/2024 6:00:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مركز إسكان دبي المتكامل، وذلك ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار "الأسرة أساس الوطن".

ويأتي إطلاق المركز بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات الإسكانية للمواطنين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت شعار "الأسرة أساس الوطن"، نطلق مركز إسكان دبي المتكامل الهادف لإحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات الإسكانية للمواطنين، وسيعمل المركز اعتباراً من الشهر المقبل لتقديم خدماته التي تجمع 4 دوائر معنية وشريكين من القطاع الخاص في مكان واحد لتوفير 54 خدمة يحتاجها المواطن في كافة مراحل البناء ... هدفنا أسرة متماسكة مستقرة تنعم بأفضل جودة حياة، ونعد أهل دبي بإطلاق مشاريع تسرهم خلال الفترة المقبلة إن شاء الله بما يعزز من تماسك مجتمعنا وسعادة أسرنا المواطنة.».

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