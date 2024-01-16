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انفجار قنبلة في جنوب شرق إيران

1/16/2024 6:00:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفادت السلطات في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران، بانفجار قنبلة صوتية في مدينة إيرانشهر صباح اليوم الثلاثاء دون أن تخلف أضرارا أو إصابات.

وقال القائم بأعمال حاكم منطقة إيرانشهر مهرداد جهانديده: "في تمام الساعة 8:10 صباح اليوم، انفجرت قنبلة صوتية يدوية الصنع في الكيلومير الـ5 من طريق سرباز إيرانشهر قرب قرية شهر دراز، ولحسن الحظ لم يتسبب ذلك في خسائر مادية أو بشرية".

وأضاف المسؤول أن الأجهزة الأمنية تعمل على تحديد ملابسات الحادث وهوية المتورط أو المتورطين فيه.

وغالبا ما تظهر محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة في جنوب شرق إيران على الحدود مع أفغانستان وباكستان، في عناوين الأخبار الإيرانية بسبب مقتل عناصر من حرس الحدود الذين يكافحون تهريب المخدرات والإرهاب، وتزيد تعقيدات الوضع الاقتصادي والبيئي والديني من حدة التوترات في المنطقة.

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