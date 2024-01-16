انفجار قنبلة في جنوب شرق إيران

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفادت السلطات في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران، بانفجار قنبلة صوتية في مدينة إيرانشهر صباح اليوم الثلاثاء دون أن تخلف أضرارا أو إصابات.
وقال القائم بأعمال حاكم منطقة إيرانشهر مهرداد جهانديده: "في تمام الساعة 8:10 صباح اليوم، انفجرت قنبلة صوتية يدوية الصنع في الكيلومير الـ5 من طريق سرباز إيرانشهر قرب قرية شهر دراز، ولحسن الحظ لم يتسبب ذلك في خسائر مادية أو بشرية".
وأضاف المسؤول أن الأجهزة الأمنية تعمل على تحديد ملابسات الحادث وهوية المتورط أو المتورطين فيه.
وغالبا ما تظهر محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة في جنوب شرق إيران على الحدود مع أفغانستان وباكستان، في عناوين الأخبار الإيرانية بسبب مقتل عناصر من حرس الحدود الذين يكافحون تهريب المخدرات والإرهاب، وتزيد تعقيدات الوضع الاقتصادي والبيئي والديني من حدة التوترات في المنطقة.
MENAFN16012024000151011027ID1107726378
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.